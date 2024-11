Nagyon úgy tűnik, hogy nem csak varjakat és rókákat etetünk mi, kertvárosiak, hanem a patkányok is jól érzik magukat ezen a környéken. A minap a úton szaladt át előttem egy nagyobb példány.

Úgy tűnik Kertvárost nem csak a rókák és a varjak, hanem a patkányok is szeretik

A patkány fertőzést okozhat?

A nem kívánatos állatok jelenléte sajnos mindennaposnak mondható a városrészben. A varjak miatt az otthonaink lassan élhetetlenné válnak, és az utcák, parkok is tele vannak madárürülékkel. A városüzemeltetés azt találta ki megoldásként, hogy felhívták az itt lakók figyelmét arra, hogy a kukák fedelét mindig csukják le, nehogy a madarak hozzáférjenek a szeméthez, amiben remek táplálékra lelnek. A módszer, gondolom mondani se kell, sehová nem vezetett, a varjak nem tágítanak. És most, ahogy tapasztaltam, a patkány is megjelent.

Bizonyára nem az általam látott példány az egyetlen, ami errefelé bóklászik. Mi van, ha beszöknek ezek a rágcsálók a tárolóba, a garázsba, vagy a lépcsőházba?

És mégis, vajon honnan érkeznek? A csatornarendszerből? Kell -e vajon fertőzésektől tartanunk miattuk? És a legnagyobb kérdés az, hogy miként tudunk védekezni ellenük?

