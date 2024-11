A reklámok miatt a filmek nézhetetlenek - panaszolták az utóbbi időben többen is a Postabontásban. Idegtépő, amikor megszakítják a filmet a reklámokkal, és így egy másfél órás "moziból" három órás lesz, aminek e felét értelmetlen dolgok nézegetésével kénytelen eltölteni a tévénéző. A tehetségkutató műsorok is nagy népszerűségnek örvendenek, de azok is élvezhetetlenek, a rengeteg közbe ékelt reklám miatt.

A filmeket sorozatosan megszakító reklámok miatt nézhetetlen a tévé

Csalódást okoznak a reklámok

És ha esetleg valaki úgy döntene, hogy mégis csak megnézi ezeket a hirdetéseket, hát az is nagyot csalódik. Vagy inkább a döbbenet, ami a megfelelő kifejezés. Nézzük az egyik fogkrém reklámot: Idegtépő, gagyi, mikor egy gyógyszertárban egymással szemben áll a "fogíny sérült Sári" és a gyógyszerész, majd egymás láttán egyszerre artikulátlanul elkezdenek visítani. Majd a gyógyszerész "pacsit" kínál....Nagyon szomorú, ha erre van igénye bárkinek, de legszomorúbb, hogy ezt valaki kitalálta, majd több kézen átmenve jóváhagyták. Én biztosan nem vásárlok ilyen árut ezek után!

A másik egy vitamin reklám, ami szintén kiverte nálam a biztosítékot. Hihetetlen szerencsétlenül szörnyű. Minden szereplő ezt az egy fogyatékos mondatot mondja :"Naná". Ez a "gazdag " szókincs a szellemi szegénység szüleménye. Értelmes embernek ez a szó nem is szerepel a szótárában, jelentése igazán nincs. Nem értem, egy világhírű termék miért enged ilyen beteges reklámot?!

És ez a két példa csupán a sok közül...

