Az utóbbi napokban tapasztalható sűrű köd az utakon fokozott óvatosságot követel meg a közlekedés valamennyi résztvevőjétől. Egy nem megfelelően kivilágított jármű ilyenkor életveszélyes lehet, és azt feltételezném, hogy ezt tudja pontosan mindenki. Éppen ezért nagyon megdöbbentő volt, amikor vasárnap délelőtt Újpetre és Kozármisleny között, a sűrű ködben egyszer csak velem szemben felbukkant egy hatalmas mezőgazdasági jármű. Amivel amúgy talán nem is lett volna probléma, ha messziről is láthatók lettek volna a méretei. De nem ez történt. A jármű elején két lámpa világított, így azt a benyomást keltette, hogy egy személyautó közelít a másik sávban. Amikor már egészen közel voltunk egymáshoz, akkor lehetett csak látni, hogy egy hatalmas mezőgazdasági munkagépről van szó, ami olyan óriási, hogy a kerekei még kicsit át is lógnak a szemközti sávba. Azaz annak, aki szemből érkezik - aki jelen esetben én voltam - még le is kell húzódnia. Hatalmas fékezéssel tudtam csak az ütközést elkerülni.

A sűrű ködben egy kivilágítatlan jármű életveszélyes helyzeteket teremt

A sűrű ködben a világítás hiánya életveszély

Több kérdés is megfogalmazódott bennem az eset kapcsán. Az egyik, hogy mit keres egy ilyen hatalmas jármű az utakon. Pláne vasárnap. De tegyük fel, hogy olyan sok a munka eben az időszakban, hogy a hétvégén is dolgozni kell a földeken. De akkor miért nem próbálnak a földutakon közlekedni? És ami a legfontosabb: hogy engedhetik meg, hogy megfelelő világítás nélkül rója az utakat egy ilyen jármű a sűrű ködben?

