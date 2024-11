A szelektív hulladékgyűjtés igencsak gyerekcipőben jár hazánkban. A társasházunk előtti konténer dugig volt tömve szemeteszsákokkal, a teteje nem volt lefedve, így annak is könnyen szemet szúrt, hogy milyen hulladékok vannak benne, aki nem is volt kíváncsi rá. Nos, műanyag palackok tömkelege, újságpapírok, kartondoboz maradékok - mindez a kommunális gyűjtőbe gyömöszölve. Holott a szelektív gyűjtősziget is ott van a közelben.

A szelektív hulladékgyűjtést sokan kerülik

Fotó: Nagy Zoltán / Forrás: MW

A szelektív hulladékgyűjtésnek nincs kultúrája

A szelektív hulladékgyűjtésnek hazánkban nincs kultúrája. Kis lakásban élő ismerősem sokszor azzal magyarázzák, hogy nincs helyük a különválogatott hulladékok tárolására, ezért nem is csinálják. Mindent egy szemetesbe dobnak. Egyetértek azokkal, akik úgy látják, magasabb szolgáltatási díjat kellene szedni mindazoktól, akik a szelektív gyűjtést nem gyakorolják. Talán így rá lehetne bírni sokakat arra, hogy végre változtassanak megrögzött, korszerűtlen, környezetszennyező szokásaikon.