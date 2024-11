Az üvegvisszaváltással kapcsolatban kisebbfajta közvéleménykutatást tartottam a környezetemben. Megkérdeztem, hogy ki mit kezd az üres műanyag palackokkal és az üvegekkel. Érdekes volt az eredmény, mert a legtöbben azt a választ adták, hogy semmit, pontosabban azt, amit eddig is. Vagy kidobják a kukába, vagy jobb esetben a szelektív gyűjtőbe teszik.

Az üvegvisszaváltás helyett kényelmesebb a kuka mellé tenni a palackokat

Forrás: MW

Az üvegvisszaváltás nehézségekbe ütközik

Úgy gondolom, hogy ennél jobb az általam alkalmazott gyakorlat. Én ugyanis az adakozásnak azt a formáját választottam, hogy ha összegyűlik 10-20 üveg, vagy műanyag palack otthon, akkor azt egy szatyorban kiteszem a kuka mellé. És az a tapasztalatom, hogy a csomag nagyon hamar eltűnik. Ha valaki visszaváltja, több száz forint üti a markát. És hogy miért nem viszem inkább vissza én magam? Hát nem azért, mert olyan sok a felesleges pénzem, hanem azért, mert olyan sok a bosszúság, ami eddig az automatáknál ért, hogy inkább erről a pénzről lemondok. Volt, hogy olyan sokan álltak sorban, hogy több mint fél órát kellett várni, mire az automatához értem, ami addigra pont meg is telt, tehát az ürítést is meg kellett várnom. Közben a vásárlók közül többen is szóvá tették, hogy útban vagyok, és nem is tudtam nagyon vitatkozni, mert a bevásárlókocsikkal a sort alig lehetett kikerülni. A visszaváltás körülményei korántsem megfelelők.

Név és cím a szerkesztőségben