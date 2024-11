A vásárló teljesen kiszolgáltatott manapság - sajnos ezt mutatja a Postabontásban olvasott történet is. Érdeklődéssel olvastam az írást, különösen azért, mert én is már jártam hasonlóképp. A bankkártya használata ma már teljesen természetes mindenki számára, de én szívesebben használom a készpénzt, pontosan a kellemetlen tapasztalatok miatt. Volt hogy az én számlámról is kétszer vonta le az összeget a bank, de nem lehetett semmit tenni, a zárolás feloldására két hetet kellett várnom. Addig ültek a pénzemen. És tényleg megtörténhet, hogy ilyen esetben valaki pénz nélkül marad, mert minden kiadása fillérre ki van számolva. Akkor az mit tegyen? Kolduljon abban a két héten? Persze közölte a bankom, hogy tehetek panaszt, de annak az átfutási ideje 30 nap. Tehát semmivel nem lettem volna előrébb. És ezekkel a kifogásokkal, gondolom lehetne fordulni valamilyen hatósághoz, de bizonyára az ottani ügyintézés is heteket emésztene fel. Tehát érdemben nem jelent semmilyen megoldást.

A bankkártya miatt sokszor érzi magát kiszolgáltatott helyzetben a vásárló

Fotó: Kuklis István

A vásárló kiszolgáltatott a banknak, a boltnak egyaránt

A másik, ami miatt leszoktam a bankkártya használatáról, az az, hogy többször jártam úgy, hogy a pénztárnál sorban állva egyszer csak közölték, hogy a bankkártyás fizetés nem lehetséges, mert a terminálokkal, vagy a banki kapcsolattal valamilyen probléma adódott. Na, ha ilyenkor nincs az ember zsebében megfelelő mennyiségű készpénz, akkor teheti is vissza az árut a polcra, majd ha ismét lesz ideje, akkor valamikor egy későbbi időpontban kezdheti újra a vásárlást. És ilyenkor senki nem kér elnézést, minta teljesen természetes lenne, hogy a vásárlóknak ezt el kell viselnie, és még vágjon jó képet is hozzá.

Régebben elképzelhetetlen volt, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek a vásárlók. Sajnos az a tapasztalat, hogy nem a kereskedők vannak a vevőért, sőt, sokszor az az érzése az embernek, hogy a vásárló a szükséges rossz a rendszerben, és csak a profit számít.

Név és cím a szerkesztőségben