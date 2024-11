A vásártér szolgáltatásai tovább csökkennek a kisállatvásár megszűnésével. Ami további színvonalcsökkenést eredményez.

A vásártér színvonala egyre csökken, a kisállatvásár is hiányozni fog sokaknak

Forrás: MW

A vásártér árusai a helyeiket féltik

Elsőre megszorongatták az eladókat az új bérleti szerződéssel. Nem mondom, hogy nem jogszerű, de szerintem embertelen dolog olyankor is rákényszeríteni az árusokat, hogy helypénzt fizessenek, ha nem mennek ki, vagy nem tudnak kimenni a kis árujukat eladni. A szerződésnek van egy olyan pontja, amelyben rögzítik, hogy nem kötelezik a szerződés megkötésére az embert. Ez való igaz, de a ráhatás azért ott van, amikor azt is leszögezik, hogy szerződés nélkül kiadhatják másnak azt a helyet, amit korábban akár évtizedekig is bérelt valaki. Biztos vagyok benne, hogy az lenne az első, amit felajánlanának az új bérlőnek még akkor is, ha lenne más lehetőség. Igaz, ez csak feltételezés, mégis elbizonytalanít sok idős vásározót.

Úgy tűnik, mintha az üzemeltető arra törekedne hogy minél jobban tönkre tegye a vásárteret, mintha az lenne a cél, hogy elvegyék az ember kedvét a tér használatától. Most pedig itt az új intézkedés, miszerint az állatvédelemre hivatkozva a kisállatvásár is megszűnik. Jóllehet ezt központi jogszabály írja ezt elő, de tudható volt, hogy erre egyszer sor kerül. Lett volna idő kigondolni, hogy mi lehetne a kisállatvásár helyett olyan szolgáltatás, ami jelentős vonzerőt jelent a vásárba látogatók számára.

Nagyon jó lenne, ha a fideszes többségű városvezetés odafigyelne a vagyonhasznosító társaság embertelen, nagyon is sokakat érintő intézkedéseire, és azoknak gátat szabna.

Név és cím a szerkesztőségben