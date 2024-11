A gyümölcsök és zöldségek magas ára kapcsán gyakran lehet véleményeket olvasni a Postabontásban, arról azonban kevesen nyilatkoznak, hogy ezt kiküszöbölendő veteményes kialakításán gondolkodnának. Ahogy olvastam, többen aggódnak például amiatt, hogy az ősz eleji tavaszias időjárás árt majd a termésnek, aminek hatását majd jövőre érezhetjük a piacokon, az árakban.

A veteményes elférne a házak udvarán, de csak kevesen élnek a lehetőséggel

Fotó: KISS ANNAMARIE / Forrás: MW

Egy Pécshez közeli kis faluban élek. A településen, ahogy ez falvakban lenni szokott, minden házhoz tartozik kisebb-nagyobb terület, telek. Alig páran vagyunk azonban, akik konyhakertet művelünk. Gyümölcsfák több helyen is láthatók, de veteményes csak néhány helyen, és jellemzően az is az idősebbek portáján. Én tyúkokat is tartok, ezt is rajtam kívül csak néhányan teszik. A ház körül megtermelt zöldség és gyümölcs a család ellátására pont elég, és szárnyashúst se szoktunk vásárolni.

Veteményes kialakítása helyett a piacra járnak

Amikor Pécsről busszal hazafelé utazok, sokszor látom, hogy mások a vásárcsarnokól teli szatyrokkal térnek haza. Csupa olyan dolgot vásárolnak, amik otthon, a kertben is termeszthetők. És nem csak olcsóbb, de jobb érzés is az enni azt, ami a saját munkánk eredménye. És nem mellesleg a minőségével kapcsolatban se érheti így az embert meglepetés. Persze azért dolgozni is kell a veteményessel, a gyümölcsfákkal, és megértem, hogy sokkal egyszerűbb fűvel bevetni az udvar egészét, és medencét állítani, így tavasszal és nyáron nem kell mással foglalkozni, csak azzal, hogy a fű le legyen nyírva, és a medencében a víz tiszta legyen. Akkor viszont szerintem nem kell panaszkodni a magas gyümölcs- és zöldségárak miatt.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között