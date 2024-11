A Black Friday kapcsán intelmek sokaságát lehet olvasni, hogy a vevőknek mire kell figyelniük, nehogy becsapják őket. Ez is jól mutatja, hogy a kereskedők nem a vevőért vannak, kizárólag a profit az, ami érdekli őket. Mert nem számít, hogy trükköznek, és ezzel elveszítenek egy vevőt. Majd jön a következő, akit aztán szintén át lehet verni.

A vevőt a boltban az eladók manapság egyre kevésbé segítik

A vevőt a boltban semmibe veszik

A vásárlók semmibe vétele azonban nem csak a Black Friday időszakában érezhető. A minap a telefonomhoz akkumulátort szerettem volna vásrolni. Betértem az egyik nagy műszaki áruházba, ahol közölték, hogy ilyesmit nem árulnak, nem tudnak segíteni. Amit azért tartottam furcsának, mert amúgy hasonló telefonokat, mint amilyenhez nekem is új akkumulátor kellett volna, láttam kitéve a polcra. Mindegy, beletörődtem, de gondoltam, ha már ott vagyok a villanytűzhelyeket is megnézem, mert azt is régóta szeretném lecserélni. Megkérdeztem, merre találom ezeket a berendezéseket, az eladó útba is igazított, majd magamra hagyott. Így fogalmam se volt, hogy melyiknek mik az előnyei, mik a hátrányai, mit érdemes tudni róluk.

Régebben, amikor még a klasszikus értelemben vett eladók voltak az üzletekben, részletes tájékoztatást adtak a termékekről, azokat ismerték, a vevő minden kérdésére tudták a választ. Ma ilyen eladót találni lehetetlenség.

Teljesen magára van utalva a vásárló, és csak a pénze számít, semmi más.

