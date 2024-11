A nyarainkra az utóbbi években egyre inkább jellemző a szárazság, és a telek is sokkal enyhébbek mostanában, mint jó pár évvel ezelőtt, az enyhe ősz hatására pedig mostanra a Mecsek is - egy kis túlzással - virágba borult. Hótaposó csizmára pedig már évek óta nincs is tulajdonképpen szükség, mert ha havazik is, akkor se jelentős a mennyiség, illetve nagyon hamar elolvad. Idén az ősz is szokatlanul enyhén telt - az interneten fotók keringtek arról, hogy októberben virágzott az orgona, néhol gyümölcsfák is virágba borultak.

Hiába van ősz, virágba borult a Mecsek - virágzik az illatos hunyor

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Az illatos hunyor virágzik

Rendszeresen járom a természetet, így én is látok teljesen szokatlan dolgokat. Ilyen például az e hét keddi élményem is. Kisújbányán, a kilátó környékén virágzik az illatos hunyor. Ami amúgy a tavasz egyik hírnöke. Ilyet korábban még soha nem láttam, hogy ősz végén nyílna ez a virág.

Egyrészt szép, és érdekes a jelenség, másrészt viszont aggasztó. Mert a most virágzó növények teljes bizonyossággal el fognak fagyni. És nagy kérdés, hogy tavasszal újra életre kelnek-e. A tudósok nagyon régóta kongatják a vészharangot a klímaváltozás várható negatív hatásairól. Úgy tűnik, hogy most szemtanúi lehetünk mindennek. A következményeit pedig kíváncsian és némi aggodalommal várjuk.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.