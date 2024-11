Szeretném felhívni az olvasók figyelmét arra, hogy a város illetékesei ismét elkövettek egy csodálatos hőstettet, a feleslegesen létesített zebrák frontján. Az újabb gyöngyszem a Mohácsi út, Magtár utca csatlakozásánál került kivitelezésre.

Zebrákat építenek városszerte olyan helyekre, ahol nincs is gyalogosforgalom

Forrás: MW

Az egyébként is csekély gyalogosforgalommal rendelkező részen is létesítettek egy gyalogátkelőhelyet. Azt már jótékony félhomály fedi, hogy mi indokolta az építését, de ha már ide is sikerült elherdálni egy kis pénzt a közvagyonból, akkor miért nem lett észszerűen kivitelezve. Ugyanis a Magtár utca sarkán, a város felőli részen eddig is megálltak az autósok az út szélén, ezzel jelentős balesetveszélyt teremtve a Mohácsi útra kihajtók részére. A gond abból adódott, hogy balra nem lehetett kilátni, főleg akkor, ha ott egy nagyobb jármű parkolt. Csak úgy lehetett kihajtani, ha az autó orrát kitolták a Mohácsi útra, ahol az ott közlekedők csak azt észlelték, hogy hirtelen, keresztben kijön eléjük valaki. Most nem, hogy megszüntették volna ezt a veszélyes helyet, hanem még ki is építettek egy parkolót, annak ellenére, hogy bőséges hely van a parkolásra, mind a Mohácsi úton, mint a Magtár utcában. Tehát ez az egy parkoló, egyáltalán nem hiányzott. A kiváló tervező a szakszerűtlenséget még azzal is tetézte, hogy a Mohácsi útra még egy sarkantyút is tervezett és építtetettet, ezzel, a jobbra kanyarodó nagyobb járműveket arra kényszerítik, hogy a szemközti sávot is igénybe vegyék a kanyarodáshoz. Ezzel sikerült azt elérni, hogy még veszélyesebb, nehezebb legyen a közlekedés.

A zebrák létesítésénél hol az észszerűség, a szakmai hozzáértés?

Továbbra is fennáll a régi kérdés, hol az észszerűség, a szakmai hozzáértés, hol van, ki ez az ámokfutó, aki ezt megtervezte, megépítette és ki az, aki ezt engedélyezte?! Mert mint már sokan leírták véleményüket, miszerint teljesen meggondolatlanul építették ki a hatos út Pellérdi úti kereszteződésének közvetlen közelében is a forgalomirányító lámpát. Amennyiben a kereszteződésbe építik, akkor a két út találkozásában megszűnt volna a korábbi balesetveszély.