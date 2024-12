Megszűnt a kisállatvásár, és az állatok védelme érdekében most a kutyák, macskák tartásra vonatkozó szabályozás szigorítása lenne esedékes, az állatkínzás megelőzése, elkerülése érdekében.

Kutyát egész napra egyedül hagyni a lakásban állatkínzás, egyes vélemények szerint

Állatkínzás bezárni egész napra a kutyát, macskát a lakásba

Megszámoltam, a megszüntetett állatvásárral kapcsolatban hét olvasói vélemény jelent meg a közelmúltban, ők mind azt részletezték, hogy milyen rossz volt ez a döntés. Én pont az ellenkezőjét gondolom, szerintem a kormány nagyon helyesen cselekedett. Aki állatokat akar simizni, az menjen az állatkertbe, vagy a menhelyre. Most pedig az következhetne, hogy érvényt szerezzenek a társasházakban tartott házi kedvencek létszámkorlátainak, illetve szigorítsanak a szabályozáson, Mert az is állatkínzás, hogy a kutyák, macskák egész napra bezárva vannak, egyedül. Tudjuk hogy ez a helyet, hiszen amit a gazda nem hall, mivel nincs itthon, azt mi egész nap hallgatjuk. Ugatás, vonyítás, nyávogás. Ez megy reggeltől estig. A Covid egyik hozadéka szerintem, hogy egyre többen döntöttek úgy, hogy lakásukban kutyát, macskát tartanak, de közülük nagyon sokan nem gondolták át, hogy ez majd a mindennapokban mit is jelent. Azt hiszik, hogy ez az állatszeretet, pedig szenvednek ezek a kis kedvencek a bezárt lakásokban. Valahol megálljt kellene ennek is parancsolni.

