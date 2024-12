A közösségi média használatát korlátozzák Ausztráliában, eszerint a 16 éven aluliak nem férhetnek majd hozzá ezekhez az internetes tartalmakhoz. Floridában a 14 év alattiakra vonatkoznak ugyanilyen szabályok a hírek szerint. Valami tehát elindult ezen a téren, és csak remélni lehet, hogy egyre több ország jön rá arra, hogy a közösségi média veszélyezteti a gyerekek egészséges szellemi és lelki fejlődését.

Az internet a gyerekek számára nagyon sok veszélyt rejt

Az internet felügyelet nélküli használata veszélyes a gyerekeknek

A hétvégén egy étteremben ebédeltünk a családdal. Az egyik közeli asztalnál egy másik, háromfős család ült, egy férfi és egy nő – vélhetően apa és anya –, mellettük egy óvodásforma kisfiú. Miközben ebédeltek, az egyik pohárnak volt támasztva egy okostelefon, a kijelzője a kisfiú felé fordítva. Gondolom, talán mesét nézhetett, miközben ebédelt. Tudom, nincs semmi közöm ahhoz, hogy más családok hogyan élnek, hogy nevelik a gyerekeiket. Viszont ha egy, még beszélni is csak éppen tudó gyerek nem tud úgy ebédelni, hogy közben ne bámulja az okostelefont, akkor borítékolható, hogy kamaszkorában is lógni fog majd a neten. Hozzászokik, az életének természetes részévé válik. Szerintem a helyes szülői magatartás az lenne, hogy ha együtt a család, akkor azt az értékes időt beszélgetéssel, az egymásra való odafigyeléssel töltik. És ha a gyerek hisztizik, hogy inkább mesét nézne, akkor elmondják neki, hogy annak is megvan a maga helye, és ideje. De az nem az ebédidő, és nem az étkezőasztal. Így talán elérhető, hogy kamaszkorban se váljon internetfüggővé a gyerek. A szülőknek is nagy tehát a felelőssége, és mindemellett a korhatár szabályozása is fontos, a közösségi média esetében. Felteszem a kérdést: ki az, aki el meri engedni tizenéves gyerekét, hogy éjszaka sétálgasson az utcán egyedül? Szerintem senki. Mégis, a közösségi médiát mindenféle korlátozás nélkül használhatják a kiskamaszok. Pedig azon a felületen legalább annyi veszély leselkedik rájuk – ha nem több –, mintha éjjel egyedül mászkálnának az utcán.

