Javaslom az illetékeseknek, hogy tegyenek egy sétát ismét a Kossuth téren, ha esetleg eddig ez nem történt volna meg. A térkövek több helyen megint mozognak, a balesetveszély tehát ismét fennáll. Az is nyilvánvaló, hogy a tavaly alkalmazott módszer ezek szerint nem hatásos. És az is nyilvánvaló, hogy mihamarabb megoldást kellene találni, mert ezek a kövek nem csak mozognak, de a téli időjárás hatásai következtében csúszósakká is válnak.