Megdöbbentő, hogy milyen sokat kell várni egy vérvételre - amikor megkaptam az időpontot, nem akartam hinni a fülemnek. Történt ugyanis, hogy a párom is és én is megbetegedtünk, hetek óta gyengélkedünk, légúti panaszaink vannak. Miután a házi gyógymódok nem segítettek, felkerestük a háziorvosunkat, aki megállapította, hogy nem a Covid okozza a problémát. Antibiotikum szedését javasolta, illetve, hogy menjünk el egy vérvételre. Egy laborvizsgálat sok mindenre fényt derít.

Idén már nem is tudnak vérvételre időpontot adni

Idén vérvételre már nincs lehetőség?

A Csontváry utcai labor van hozzánk a legközelebb, gondoltam, oda kérek időpontot. Felhívtam őket, és közölték, hogy január 5-én tudnak fogadni. A párom meg is kérdezte: "Jól értetted? Nem december 5-öt mondtak?" Elbizonytalanodtam, ezért én is visszakérdeztem a telefonban, és megerősítették, hogy január 5-ére tudnak adni legkorábban időpontot. Azaz hat hetet kell várni. És ha komolyabb problémánk lenne? Például valamilyen gyulladás? A hat hét rengeteg idő. Megkérdeztem azt is, hogy ha ilyen hosszú a várólista, akkor miért nem tartanak nyitva tovább. Mert csak 7 és 10.30 között vesznek vért a laborban. Utána pedig, mint megtudtam, többek közt az adminisztrációs munkát végzik. Ha délután 3-ig fogadnák a betegeket, akkor vélhetően nem kellene hat hetet várakozni, hogy sorra kerüljünk. A Veress Endre utcai laborban próbálkoztam időpontot kérni, de ott se jobb a helyzet semmivel. Szeretném megtudni, mi indokolja azt, hogy a délutáni órákban a labor bezárja kapuit. Régebben is meg tudták valahogy oldani. A beteg elment az orvosához, megkapta a laborba a beutalót, majd oda elsétált, a vért levették, és pár nap múlva jött az eredmény. Ez napjainkban miért kivitelezhetetlen?

