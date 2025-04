Balesetveszélyes, amit az egyetemisták művelnek

Naponta közlekedek autóval a Szigeti úton. Öröm nézni, ahogy egyre szépül az orvoskar épületének a környezete. Egy modern, nyitott közösségi tér van ott kialakulóban. Ha ez megtelik élettel, a város egyik legkellemesebb részévé válhat, az egyetemisták bizonyára nagyon fogják szeretni.

Aggódom ugyanakkor a közlekedés biztonsága miatt. Mások is szóvá tették már a Postabontásban, hogy a Kürt utca és Szigeti út sarkánál folyamatos a gyalogosforgalom az úttesten. Arra tudok csak gondolni, hogy a közeli hipermarketbe így a leggyorsabb eljutni – nem számít, hogy ott van a zebra pát méterre. Az egyetemnek a Kürt utca irányába is van bejárata, aki ezen keresztül érkezik, vagy távozik, az itt is megy át az úttesten, a Szigeti út másik oldalára. Az egyetem igazán felhívhatná a diákja figyelmét arra, hogy veszélyes, ami művelnek!

