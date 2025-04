Idősek szapulták a fiatalembert a buszon, egy hátizsák miatt

Megdöbbentő jelenetnek voltam szem- és fültanúja a napokban az egyik, Kertvárosból a Belváros irányába tartó pécsi helyi járaton. Sokan utaztak a buszon, köztük egy fiatalember, aki egy viszonylag nagyméretű hátizsákkal volt felszerelkezve. Állva utazott a buszon, békésen, senkit nem zavarva. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valakik fennhangon elkezdik szidalmazni a fiatalembert.

A banyatank nincs útban a buszon, a hátizsák viszont zavaró - legalábbis vannak idősek, akik így gondolják

Fotó: Frank Yvette

A hátizsákja miatt szapulták a fiatalembert a buszon az idősek

Pontosabban nem is szidalmazták, csak epés megjegyzéseket tettek rá. Idősebb hölgyek voltak, akik méltatlankodva kifogásolták, hogy a fiatalember miért utazik ekkora hátizsákkal, illetve, hogy azt miért nem veszi le a hátáról. Az volt a probléma, hogy a hölgyek úgy látták, a hátizsákkal két állóhelyet foglal el a fiatalember, illetve azt is nehezményezték, hogy ha fordul egyet, akkor a közelben ülő utasoknak a feje kerül veszélybe. Mindezt azonban nem a fiatalemberrel vitatták meg, hanem csak úgy, egymás közt. - Az én fiam biztos soha nem viselkedne így - mondta egyikük. - Ezeknek a mai fiataloknak csak az energiaital a fontos, egyébként meg senkire nincsenek tekintettel - kontrázott a másik. Így hergelték egymást. Közben mosolyogtam is magamban, mert az egyikük egy banyatankkal szállt fel a buszra - hát, ha valami, akkor ez az alkalmatosság biztos, hogy egy embernyi állóhelyet foglalt el a járaton. De ez a tény az idős hölgyeket egyáltalán nem zavarta. Úgy éreztem, csak az volt a cél, hogy a fiatalságot szapulják. Meg is tették, nagy egyetértésben.

