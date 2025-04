Egy rossz lépés, és a családfád teljesen hamis lesz!

Meglehetősen nagy divatja van manapság a családfakutatásnak. Vannak, akik maguk veselkednek neki a sziszifuszi munkának, de akadnak olyanok is, akik profit bíznak meg a kutatással. De mint kiderült, egyik sem mentes a kockázatoktól.

A családfakutatásnál alaposnak és óvatosnak is kell lenni, véli olvasónk

A családfakutatáshoz nem elég az alaposság

Egy közeli ismerősöm mesélte el saját esetét. Nyugdíjba vonulása után adta rá a fejét családfájuk megrajzolására. Miután a családi memoárok elég gazdag dokumentációt tartalmaztak, jól haladt, és több generációra visszamenőleg talált adatokat. Egészen odáig, hogy sváb ősei a múltban Baden-Württemberg tartományból érkeztek Magyarországra. Hogy egészen biztosra menjen, és hogy az esetleges hiányokat is pótolni lehessen egy profi családfakutató vállalkozást bízott meg az adatok véglegesítése céljából. A határidő többszöri csúszása, illetve némi elszámolási ellentét mellett azonban olyan adatokat hoztak ki számára, hogy családja igazoltan a Tiszán-túl egyik kistérségéből eredeztethető. Onnan, ahová a meglehetősen részletes családi memoárok szerint egyetlen adat sem vezet.

Ismerősöm esete is rámutat a családfakutatás bonyolult és bizonytalan mivoltára. Hogy a családi gyökereket kereső divat milyen könnyen tévútra vezethet. Hogy nem elég a már rendelkezésre álló digitális adatbázison átfuttatni a rendelkezésre álló adatokat, mert azok fals irányokat és eredményeket (is) szülhetnek. Aki biztosra akar menni, annak sem elég, ha sok korábbi adattal rendelkezik, az alaposság mellett a körültekintő óvatosság is szükséges.

