Embertelenül viselkedett az ellenőr a gyerekkel a buszon

Megbüntette a tizenéves kisfiút az ellenőr az egyik pécsi helyi járaton, pedig a gyerek ott szorongatta a jegyet a kezében, csak épp a tömött buszon az automatáig nem tudott eljutni - olvashattuk a megdöbbentő esetről az olvasói beszámolót a minap.

Az ellenőr a buszon emberségesebben is bánhatna a gyerekekkel - véli olvasók

Elég lett volna, ha az ellenőr csak figyelmeztet

Több dolog is eszembe jutott a a történet kapcsán. Az első, hogy embertelennek tartom az ellenőr viselkedését. Tudnia kellene, hogy egy kevésbé határozott tizenéves nem biztos, hogy szólni mer a körülötte álló utasoknak, hogy legyenek kedvesek és álljanak arrébb, hogy ő a jegykezelő automatához hozzáférjen. Ha ezt az ellenőr figyelemebe veszi, dönthetett volna úgy is, hogy csak figyelmezteti a gyereket, hogy legközelebb hasonló ne forduljon elő, esetleg tanácsot is adhatott volna neki, hogy egy ilyen esetet hogyan tud megoldani, hogyan kérje meg az utastársait, hogy engedjék oda az automatához. A másik, ami az eset kapcsán eszembe jutott, az az, hogy egy félénkebb gyereket traumaként érhet, ha az utazóközönség előtt pellengérre állítják, és megbüntetik. Úgy gondolom, az lenne a legkevesebb, ha a Tüke Busz elnézést kérne a gyerektől, és akár egész évre szóló ingyenes bérlettel kárpótolnák. Ez lenne az elvárható szerintem egy ilyen eset után.

És még egy dolog jutott eszembe az ügy kapcsán: én is jártam már úgy, hogy a buszjegyemet nem tudtam érvényesíteni. A sofőrtől kértem segítséget. Kiderült, hogy valaki fémpénzt dobott a jegykezelőbe - vélhetően azt hitte, hogy így kell a buszon jegyet váltani. Felnőtt ember lévén én a sikertelen próbálkozás után segítséget kértem. Egy gyerektől nem várható el ugyanez.

Név és cím a szerkesztőségben