Förtelem: A galambetetés okozza a fertőzésveszélyt

Már nem csak a varjak, hanem a galambok miatt is egyre többen panaszkodnak Pécsett. Eddig többnyire a varjak ürülékével volt tele a város, ez most már kiegészül a galambok okozta piszokkal is, ami fertőzésveszélyt jelent. Valaki írta a Postabontásban, hogy a vasútállomáson alig lehet látni a járda burkolatát a rengeteg galambürülék miatt. Más Kertvárosban tapasztalta ugyanezt. Mindezt szeretném kiegészíteni azzal, hogy a Konzum déli oldalánál is nagyon sok a galambürülék. Sajnos ezen nem lehet csodálkozni, miután egy férfi délutánonként, 4-5 óra körül naponta búzával eteti őket. A módszere a következő: szépen sétálva elkezdi egy szatyorból szórni a búzát a fal mellé, miközben sétálva halad tovább. Úgy gondolom, ez esetben a közterület-felügyelőknek lenne teendője.

A galambok elszaporodtak Pécs belvárosában, ami nem csoda, hisz többen is etetik a madarakat

A galambok etetése a probléma forrása

Ugyanígy a Ferencesek utcáján is valaki rendszeresen eteti a galambokat - a templom körüli területen sokszor kenyér- vagy kiflidarabokkal van tele a járda, amiből galambok csemegéznek. Kezdeni kellene valamit a jelenséggel, mielőtt a galambok is annyira elszaporodnak, hogy majd már nem tudunk velük mit kezdeni. A varjak épp elég kárt okoznak, jó lenne, ha ebből tanulna a város, és még időben próbálna a galambok elszaporodása ellen tenni valamit.

