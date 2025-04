Hiányzik a húsvéti kirakodóvásár a belvárosból

A pécsi karácsonyi vásár nyitását minden évben nagyon várom – az advent időszakban kedvenc időtöltéseim egyike, hogy hetente több alkalommal is teszek egy sétát a belvárosban és megcsodálom a kézműves portékákat, amiket az árusok kínálnak. Ugyanezt nagyon szívesen megtenném a húsvét előtti napokban is. Igazán lehetne szervezni az adventihez hasonló forgatagot akár a Széchenyi, akár Kossuth téren. Vallási szempontból tudom, hogy a böjti időszak más, mint az advent. Mégis azt gondolom, hogy egy kicsit hangsúlyosabb húsvéti díszítésnek és több napos kézműves kirakodóvásárnak a pécsiek közül sokan örülnének, és meggyőződésem, hogy a környező településekről is érkeznének szép számmal látogatók, illetve vásárlók. Érdemes lenne megfontolni!

