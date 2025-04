Komoly következményei lehetnek a járvány további terjedésének

A száj- és körömfájásról szóló elborzasztó hírek és képsorok komoly aggodalmat ébreszthetnek mindannyiunkban. Egyelőre felbecsülhetetlen a járvány okozta anyagi veszteség, amit a fertőzött állományok megsemmisítése, és a további terjedést megakadályozó védekezés emészt fel.

A száj- és körömfájás járvány elleni fegyelmezett és összehangolt védekezés rendkívül fontos, hívja fel a figyelmet olvasónk.

Forrás: MW (illusztráció)

A járvány pusztítása a tej és hús ágazatban is éreztetni fogja a hatását

Ugyan még senki nem beszél róla, attól tartok, hogy a vírus pusztítása rövidesen egyéb módon, mindenek előtt ellátási vonalon is érezteti hatását. A likvidált állatok semmissé váló produktuma minden bizonnyal rövidesen a tej és hús ágazatban is hiányként jelentkezik majd, ami, ha ellátási gondokat nem is eredményez talán, de mindenképpen hatást gyakorol majd a piaci árakra.

Emlékezhetünk arra, hogy annak idején a Covid megjelenése is milyen drasztikus gazdasági hatásokat váltott ki. Ha ilyen méreteket talán nem is ölt az agrárágazatot sújtó vész, szerintem számolni kell azzal, hogy drágulni fognak a járvánnyal érintett állati eredetű agrártermékek, aminek a napi költségek növekedése mellett az infláció alakulására is kedvezőtlen hatása lehet.

Ezért nagyon fontos szerintem a fegyelmezett, összehangolt védekezés, a járvány tovább terjedésének megakadályozása.

