Majdnem verekedésig fajult a vita egy kutya miatt

Van egy kisebb kutyám, vele rendszeresen sétálok a környékünkön, a belváros egyik családi házas területén is olykor sétálunk. A kutya után rendszeresen felszedem a "hagyatékot". Egyik alkalommal az egyik ház előtt, a járdán történt meg a dolog. Felszedtem a kutyagumit és a zacskóval együtt a ház előtt lévő kukába dobtam. Kamerával ellátott, gazdag porta járdáján esett meg a dolog. Ott termett rögtön a kerítésen belül a ház ura és indulatosan követelte, hogy az ő kukájából vegyem ki a kutyaürüléket. Megtettem.

A kutya ürüléke miatt tört ki a vita, az eb gazdáját megfenyegették a belvárosban.

Fotó: NAGY NORBERT

A kutya gazdája az ürüléket felszedte, mégis fenyegetést kapott

Most, húsvét előtti napon hazafelé azon az utcán jöttem a kutyámmal, és pont a gazdag úr háza előtt jött rá Mázlira a szükség. A kutyagumit ahogy minden esetben szoktam, ezúttal is felszedtem. A ház ura kamerán keresztül kukucskálva figyeli az előtte lévő járdát. Ezt abból gondolom, hogy nyomban ott termett - kapun belül -, és ordenáré módon ordítva szólt hozzám. Azzal vádolt, hogy rendszeresen ott végeztetem el a kutyámmal a dolgát, és felszólított, hogy a kutyagumi foltját is tüntessem el. Természetesen a feltételezése, hogy a kutyámat direkt azért hozom erre, hogy az ő háza elé piszkítson, nem fedi a valóságot.

A ház ura szidott, fenyegetett, azt ordította, hogy feljelent a rendőrségen, feltesz a facebook-ra, kinyomozza, hol lakom. Utánam jött, videófelvételt készített rólam a telefonjával, és azt kiabálta, hogy ha férfi lennék, megütne. Nem vagyok fiatal, de ilyet még nem nagyon tapasztaltam. A parlagi stílus azt az embert minősíti, aki ilyen indulatokat enged magán megnyilvánulni, még ha ő az utca egyik legtehetősebb embere is. Vagy talán azt gondolja, hogy éppen ezért terrorizálhatja azt, akit önmagának gyengébbnek ítél meg?!

