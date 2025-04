Ezek a madarak vették át az uralmat Kertvárosban, terjeszthetik a rettegett járványt is

Kevés a madár, illetve varjú Pécsen - fogalmazta meg valaki a véleményét a Postabontásban a minap. Az illetőt nagyon zavarja, hogy az állítólagosan kevés varjút, üldözik a gonosz emberek. Szeretném közölni a levélíróval, hogy okosabb lett volna előbb tájékozódni és utána leírni a tapasztalatait. Sajnos, valóban eltűntek a verebek és a fecskék, de a fecskék eltűnését, a tavalyi hirtelen bekövetkezett időjárási anomália okozta. A verebek pedig nem találnak elég élelmet és talán ezért tűntek el a városból. Ezeket a madarakat én is, és sokan mások hiányolják. Ők is a természet részei. Viszont a varjak és galambok egyre csak szaporodnak.

A madarak megkeserítik a kertvárosiak életét, ahonnan elűzik a varjakat, oda galambok jönnek és folytatják a károkozást

Fotó: Denes Martonfai

A varjakat, galambokat azonban a városban senki sem, vagy legalább is kevesen szeretik és hiányolják. A varjú nem városi állat, az erdők, mezők madara, de ott is inkább kárt okoz, mint hasznot hajt. A varjak csak rájöttek, hogy a trehány városi ember a kukák között terített asztalt kínál nekik. Ők pedig ezzel jelentősen visszaélnek és mértéktelenül szaporodnak. Sajnos a nem kellően átgondolt jogszabályoknak látjuk most a káros következményeit.

A jogszabályokat természetesen nem változtatják meg, mert ezzel a saját alkalmatlanságukat nyilvánítanák ki.

A levélírónak tanácsolom, nézzen körül jobban Kertváros területén. Javaslom, hogy a Varsány utcai posta környékén tájékozódjon, vagy tekintse meg a Dóra utca 1. szám alatti ház előtt a járdát, már ha meglátja az ürüléktől. Nézzen körül a Nagy Imre úton a körforgalomtól a Malomvölgyi úton terjedő szakaszon is. Este, 19 óra környékén nézzen az égre, szintén a fent leírt területen. Az ott tapasztaltak után talán megváltozik a véleménye. Sajnos a varjú ügy nem egy éve, hanem három éve tart, és egyre jobban fokozódik, mert a madarak, hatványozottan szaporodnak és egyre jobban zavarják az embereket. Azt is tapasztani, hogy ahol a varjakat elzavarták, ott a galambok tömege jelent meg és turbékolásukkal hajnali, négy órától lehetetlené teszik az alvást, pihenést.

A madarak terjeszthetik a ragadós száj- és körömfájást is

Este, kora reggel meg kell nézni az Aidinger úti iskola előtti házak tetejét, a Varsány utcai élelmiszerbolt északi füves területét, ahol galambok tömege, mondhatni százai reggeliznek, vagy alszanak. Az állatvédelem jó dolog, magam is szeretem az állatokat, de a mértéktelen szaporodásnak véget kell vetni. Mint látjuk, egyre inkább szaporodik, mutálódik a madárinfluenza vírusa és a megbetegedések száma is növekszik. A madarak terjeszthetik a ragadós száj- és körömfájást is. Ameddig nagyobb baj nem lesz egy újabb nagyobb járvány megjelenése miatt, addig kellene ezt az állapotot megszüntetni és a varjakat kiszorítani minden eszközzel a városból, a galambok létszámát pedig jelentősen korlátozni.