Nem jött közelebb, de hamarabb elérhető az Adria

Az utolsó hiányzó szakasz megépülése azt jelenti, hogy nagy biztonsággal kalkulálható lesz majd a le- és a visszajutás ideje az adriai nyaralók számára.

Kimondani felüdülés, hogy a tengerpart elérése - közeli célpont esetén - akár öt óra alatt is megvalósulhat, a távolabbi célpontok is maximum 7-8 óra alatt is megközelíthetőek lesznek. Ez tényleg igazán jó hír.

