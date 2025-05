A PEN-en bulizók miatt szenvedett a Zsolnay-negyed környéke

A DN május 7-i számának sms rovatában "PEN" jeligével megjelent komment írójának üzenem, hogy igenis van ok az aggodalomra a Zsolnay-negyeddel kapcsolatban, ha azt bulinegyeddé változtatják. Ez a városáért aggódó, minden jóérzésű ember számára felháborító. A Pécsi Egyetemi Napokon (PEN) a hangerő volt a legkevesebb, bár az is volt rendesen, a Király utcában, a hegyoldalon is erősen hallható volt, a környéken nyilván még erősebben. Sokan bosszankodnak ezen, azonban nem biztos, hogy azonnal tollat ragadnak, így az, hogy a hírekben nem olvasott róla az illető, még semmit nem jelent.

Olvasónk szerint bebizonyosodott, hogy a Pécsi Egyetemi Napok nem valók a Zsolnay-negyedbe, a buli hangereje, zavarta a környék lakóit, és sokan az épületek épsége miatt is aggódnak

Forrás: MW

A bulizók tönkreteszik a Zsolnay-negyed mosdóit, a parkot, mindent

Az egész negyedet lefedő rengeteg helyszín és színpad, az italos és ételes helyek, a több ezer fiatal - többen furcsa állapotban - nem igaz, hogy nem hagynak nyomot a mosdóktól a parkon át mindenen, ismerve a bulizós szokásokat. Tisztelet a kivételnek. És mindezt három napon keresztül!

Egy másik, a Postabontásban szintén május 7-én megjelent olvasói levél írója jogosan aggódik a város lepusztultsága miatt. Látható, hogy a városnak nincs pénze belvárosi ikonikus épületek tatarozására sem. Ha a Zsolnay-negyedet lepusztítjuk, már soha nem lesz pénz a felújítására. Vegyük tudomásul, hogy a negyed az ipari műemlék kategóriába sorolt terület, mely amellett, hogy szép és igazi turista látványosság, rengeteg értéket is magában hordoz, melyet óvni, védeni kellene.

Megkérdőjelezhető a negyed igazgatójának intézménye iránti felelős hozzáállása. Nincsenek felettesei, akik megálljt parancsoltak volna neki? A felettesek - gondolom - a Városházán keresendők, akik szótlanul nézik, hogy a város turisták által látogatott helyszínével mi történik. Jó lenne, ha a terület önkormányzati képviselője is felemelné szavát és már most tiltakozna, hogy jövőre ne lehessen a PEN színhelye a Zsolnay-negyed. A PEN egyetemi szervezőinek pedig azt javaslom, hogy időben keressenek más helyszínt, egy korábbi olvasói levélben javasolt Áper laktanya kitűnő terület lenne, persze azt is előbb a városnak rendbe kellene hoznia.