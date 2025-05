Az energiaitalnak is a trafikban a helye

Nem vehetnek energiaitalt a 18 év alattiak, erről született meg a szabályozás. Amit szerintem sokan vártak, köztük én is. Az én unokáim még csak óvodába járnak, így nem érint egyelőre közvetlenül a probléma, viszont szomorúan látom nap mint nap az iskolásokat, amint energiaitallal a kezükben várják a buszt a megállóban. Reggeli helyett is ezeket az innivalókat isszák, ami egészségtelen. Vannak viszont kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a tiltás meghozza-e a várt eredményt.

Energiaitalt is csak trafikban lehessen vásárolni - javasolja olvasónk

Az energiaitalokkal a kasszánál akadhatnak nehézségek

Gondolom ezt azért, mert az alkohol és a cigaretta 18 év alattiaknak való eladása is tilos, mégis sok fiatal rendszeresen dohányzik, és a szeszesitalokhoz is hozzájutnak valahogy. Vannak félelmeim, hogy ez okoz majd fennakadásokat a pénztáraknál. Az önkiszolgáló kasszálnál például minden alkalommal egy alkalmazott segítsége is kell ahhoz, hogy szeszesitalt tudjunk vásárolni. És szerintem az energiaital nagyobb tételben fogy, mint az alkoholtaralmú termékek. Akkor mostantól minden egyes doboz energiaital miatt egy alkalmazott segítségére lesz szükség. A jó megoldás szerintem az lenne, ha az energiaitalokat is csak a trafikokban lehetne megvásárolni. Oda 18 év alattiak úgyse mehetne be, tehát nincsenek kitéve a kísértésnek.

