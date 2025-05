Fékevesztett dühöngő balhézott a pécsi parkolóban

Olvasom, hogy a hétvégén egy erősen kulturált „Rambó” érkezett városunkba, gondolom azért, hogy megtanuljon az aszfalton járni. Hősünk, aki egy fékevesztett dühöngő, úgy gondolta, hogy ha már betévedt a nagyváros rengetegébe, akkor nem hátrál meg a veszélyek előtt, majd ő móresre tanítja a renitens városi népet. Majd megtanulják, hogy ha ő urasága megjelenik, akkor főhajtással kell üdvözölni, mindenkinek a fal mellé kell húzódni, mert ő, közlekedni kíván. Közben, mint jó szülő, egyúttal megmutatta a gyerekének is, jó apaként, hogy milyen a vidéki virtus. A gyerek, így legalább tanul is valami szépet, követni valót és büszke lehet az intelligens, példamutató apjára.

Fékevesztett dühöngő sofőr bántalmazta a gyalogost, az eset sokakban felháborodást keltett

Én, nagyon szeretnék ezzel az emberrel elbeszélgetni és megkérdezni tőle, hogy nem neki, mint gépjárművezetőnek, kellene -e a gyalogosan közlekedőkre figyelni. Kíváncsi lennék arra is, hogy ha nem egy gyengébb emberrel találja szembe magát, hanem egy erősebbel, aki esetleg be is rúgja a kocsi oldalát, vagy betöri az ablakát, akkor mit tett volna. A jellemtelenségét, alpáriságát és személyiségi hibáit még azzal is tetézte, hogy a tett elkövetése után, gyáván elmenekült. Akkor már nem volt sem erős, sem agresszív, csak egy sunyi, gyáva, menekülő senkiházi, aki a tettéért nem kívánta vállalni a felelősséget. Egyébként el tudom képzelni, hogy aki nyilvánosan így viselkedik, az milyen terrorista lehet a családon belül.

Megrázó élmény volt a szemtanúknak a fékevesztett dühöngő látványa

Én, azt kívánom, hogy az elkövetőt, aki megvalósította a garázdaság vétségét, valamint a testi sértést is, egy tisztességes bíró, keményen ítélje el. Mivel a tettét gépjárművezetés közben, közlekedési szituáció helytelen megoldásaként követte el, ezért a vezetői engedélyét vonják be és az agresszív magatartása miatt örökre tiltsák el a vezetéstől. Az ilyen személyiségű egyének nem valók a közlekedésbe, mert legközelebb, egy közlekedési vita során még súlyosabb sérülést is okozhat bárkinek. Aki ilyen agresszíven kezel egy közlekedési szituációt, az nem való a közutakra. Ne függesszék fel a büntetését, mert, az az ilyen személyiségű embernek nem lesz visszatartó erő. Az egész eset, ez az eljárási mód számomra nagyon felháborító, és gondolom, hogy a szemtanúk részére is megrázó élmény volt egy fékevesztett dühöngőt látni.