Durván megalázó az időseknek az autóvezetési képességüket firtató vizsga

Örülök, hogy döntött a józan ész, és nem lesznek globális változások az idősek jogosítványát illetően. A tagállamok döntésére van bízva, hogy kérik-e jogosítvány meghosszabbításához a vezetési képességet igazoló vizsgák megszerzését egy bizonyos életkor felett, vagy sem. Hazánkban a háziorvosok most is vizsgálják az alkalmasságot, és ez éppen elég, nem gondolom, hogy a hosszabbítási kérelmét jóváhagyják egy olyan páciensnek, aki veszélyt jelenthet a közlekedésben, ha autót vezet.

Az idősek helyett az ittas autóvezetőkre kellene inkább fókuszálni, olvasónk szerint

Fotó: Kiss Albert

Nem az idősek miatt van sok baleset az utakon

Én is elmúltam már hetvenéves, napi rendszerességgel vezetek autót. Biztonságosan, balesetmentesen. Az unokákat is sokszor én hozom-viszem, és a gyerekeim maximálisan megbíznak a vezetési képességeimben. Ha vizsgát kellene tennem, bizonyítandó, hogy a vezetési képességeimmel nincs probléma, szerintem simán átmennék. De tudom, hogy a kortársaim közt vannak olyanok is, akiknek a vizsga kényszere eleve nehézséget jelentene, vezessenek bármennyire is jól. Ami viszont a vizsga elleni fő indok, az az, hogy megbélyegzi az időseket, megalázó egy ilyen elvárás. A baleseti statisztikák nem igazolják azt, hogy az idősek okoznák a legtöbb balesetet. Azaz ha tőlük elvárnák az újbóli vizsgát a jogosítvány hosszabbításához, akkor azt mindenkivel meg kellene tenni. Minden korosztállyal.

Úgy gondolom, hogy az ittas vezetés elleni küzdelemre viszont érdemes lenne sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Mert ha valami, akkor az valóban nagyon veszélyes, és sajnos hazánkban nagyon gyakori jelenség. Ezzel kellene foglalkozni, nem az időseket vegzálni.

