Meglepetést okozott az ellenőr a buszon

Napsugaras, madárcsicsergős a délelőtt. Mit is tehetne ilyenkor az ember lánya úgy 65-ön jóval túl, minthogy elmegy fodrászhoz. A vagány séró, pletykák és divatlapok után még belefér egy kis shopping, aztán irány a buszmegálló. Kis várakozás után jön is a busz. Szokás szerint kis busz, sok utassal. A busz közepére vergődve végül sikerül egy stabil állóhelyet, és egy nagyon beszédes régi ismerőst találnom. Ő beszél, én bólogatok, majd kis idő múltán felhangzik: „Menetjegyeket, bérleteket kérek!” A hang egyre közelebb jön, de mivel rám már nem vonatkozik, nem is reagálok semmit. Ekkor az ellenőr már egyenesen hozzám szól: „Hölgyem! Menetjegyet, bérletet kérek!” – és mivel továbbra sem mozdulok, – bizonytalanul hozzáteszi: „…vagy nem?” Rámosolygok, ő visszamosolyog, de mentében még visszaszól nekem: „Legyen szép a napja!” Hát mit mondjak? Szép lett!

