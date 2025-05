Hurrá! Ismét óriási pécsi győzelem született a versenyen

A PTE - Deák Ferenc Általános Iskola csapata nyerte a 2025-ös Mező Ferenc Olimpiai Szellemi Vetélkedőt. A Jobi Anna, Földvári-Nemes Zsigmond összetételű duónak sikerült megismételnie a tavalyi teljesítményét és győzött a 8 csapatos országos döntőben a középiskolásokkal közös mezőnyben.

A Magyar Olimpiai Akadémia versenyén győzedelmeskedek a pécsiek

A Magyar Olimpiai Akadémia április 26-án Budapesten, a Káldor Kollégium dísztermében rendezte meg a versenyt. A feladatanyag óriási volt, a bajnokokon kívül az ezüst – és bronzérmesek eredményeit is ismerni, rendszerezni kellett, képfelismeréssel együtt, és természetesen az 544 olimpiai medália megszerzésének évszámait és helyszíneit is tudni kellett. A tanulásra, gyakorlásra két hónap állt rendelkezésre. A gyerekek példás szorgalmuknak köszönhetően végül nagy tudásra tettek szert, és győzelmüknek köszönhetően Anna és Zsigmond a kupán, az érmeken és a könyvjutalmakon kívül majd részt vehet a Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai témájú nyári táborában is.

Földvári Zoltán – Felkészítő tanár