A homokozóban a gyerek, a padon a telefon – mi történt a szülőkkel?

Tönkreteszik az emberi kapcsolatokat az okostelefonok, olvashattuk a véleményt a napokban a Postabontásban. De hogy is lehetne másképp, ha már az egészen kicsi gyerekek is azt látják, hogy a szüleik egy pillanatra se tudnak megválni a telefontól. Nincs annál elszomorítóbb látvány, mint amikor egy játszótéren az anyukák a padon ülnek, és a telefonjaikat nyomkodják, miközben a gyerekeik homokoznak, hintáznak, vagy épp bújócskáznak. Nyugodtan részt vehetnének a felnőttek is a játékban, de nem ezt teszik, hanem inkább a telefont babrálják. A gyerekek ezt a példát látják, és ezt is fogják követni. Persze, lehet, hogy ez még mindig a jobb verzió, mert meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan kisgyerek is van, akit le se visznek a játszótérre, hanem inkább hagyják naphosszat a számítógép, vagy a tévé előtt ülni. Kevés egészségtelenebb dolgot tudok elképzelni!

