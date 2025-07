Ijesztően hangzik, de igaz: az utak állapota is felelős a halálos balesetekért

Olvasom, hogy Baranya Vármegyében nem javul a halálos balesetek számát tekintve a statisztika. Ez több okból lehet. Felsorolok néhányat. Kezdeném az oktatással, ahol ledarálják a tanulóknak az anyagot, vigyázva arra, hogy vizsgán minél többen bukjanak meg, így még egy adag pénzt tudnak kasszírozni. A tananyag általában a száraz KRESZ jogszabályokra épül, amit megtanítanak jól vagy rosszul.

A halálos balesetekért az utak állapota is felelős, olvasónk szerint

Aztán itt vannak a derék rendőreink, akik szintén a büntetésekre vannak szakosodva. Ha találnak egy hibát a gyanútlan közlekedőnél, az már elég nekik, akkor már boldogok, hogy kiállíthatják a csekket, aztán tovább páváskodhatnak a szolgálati autójukban.

Az útburkolati jelek is sok helyen hiányoznak, ami szintén balesetveszélyes

De említhetném a közútkezelőt is – ők az anyagiak hiányára hivatkozva magasról tesznek a közlekedők fejére, hiszen az útburkolati jeleket sem tudják felfesteni, a balesetveszélyes útburkolatokról már nem is beszélek. Lásd a sok felgyűrődést, vályúsodást, fedlap-süllyedéseket, de példának okáért említhetem a pécsi Táncsics Mihály út 36. előtt a több éve tündöklő tankcsapdát is.

Ezekért a problémákért meg lehet nevezni felelős embereket, beleértve magunkat is, hiszen aki látja a felsorolt állami- és magáncégeknél a hígulást, az próbálja felkészíteni a gyermekeit a hiányosságokra.

Szóval én nem látok arra egy kis esélyt sem, hogy elmozduljunk a pozitív irányba, hiába uniós terv az, hogy x időn belül az eredményeket produkálni kell.

S. K.

