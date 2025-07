Csigatempóban dolgozott a diáklány – a boltban álló férfi nem bírta szó nélkül!

Szép és jó dolog a diákmunka. Elismerésre méltó, amikor a fiatalok nyári munkát vállalnak - könnyebbséget jelent ez a szülőknek, fontos lépés az önállóvá válásba, és még sorolhatnánk hosszasan az előnyöket. Az viszont, hogy valaki diákként vállal munkát, nem jelenti azt, hogy nem kell törekednie a lehető legjobb teljesítményre. És ebben a munkáltatónak van komoly felelőssége. Hogy miért teszem ezt szóvá? Egyik vásárlásom alkalmával egy diáklány ült a pénztárban, a névtáblájáról ez volt leolvasható. Csigatempóban dolgozott. Bizonytalan volt, és rendkívül lassú. A sorban előttem álló úr megjegyzéseket is tett emiatt. Persze, tudom, türelmesnek kell lenni, ha valaki kezdő a munkahelyén. Viszont szerintem először be kell tanítani rendesen a diákmunkásokat, és utána szabadna csak bedobni őket a mélyvízbe. Ha az éles helyzetben ügyetlenek, az az érintett dolgozónak is kellemetlen, pláne, ha beszólásokat is kap a türelmetlenebb vásárlóktól.

