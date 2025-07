A kertvárosiak szenvednek: a baglyoktól már aludni sem lehet, a város illetékesei is kipróbálhatnák

Valakit zavar a belvárosi harangszó, amire érkezett egy cinikus megjegyzés - ahogy azt a Postabontásban olvashattuk -, vélelmezve, hogy az illető a kertvárosi bulik zaja, vagy a varjak károgása miatt költözhetett a belvárosba, miután azt is zavarónak találta. A levél íróját szívesen látnám a lakásunkon. Főleg akkor láttam volna szívesen, amikor közel hét éven át nem tudtunk a lakásunkban megmaradni az EXPO rendezvényeinek hangerejétől. Valamint szívesen beköltöztetném valamelyik panelház kocsma feletti részére. Amikor megtapasztalná az ott történteket és hallgatná az egész éjszaka történő tombolást, vele rezegne az ágy a zene ütemére, vagy egész nap hallgatná a varjak tömegeinek a károgását, akkor, egy hónap múltán megkérdezném a véleményét. Amennyiben valaki nem tapasztal meg valamit, akkor nem kell cinikusan, a pálya széléről bekiabálni. A fogadatlan prókátorok véleményére nem igen kíváncsiak azok, akik a fenti kellemetlenségeket a város regnáló illetékeseinek közömbössége miatt, kénytelenek elviselni.

A harangzúgás is lehet zavaró, aki panaszkodik az valószínűleg látta a templomot, tudhatta, hogy ott harangozni szoktak. Amennyiben ennek tudatában oda költözött, akkor vállalta ennek az ódiumát is. A harangozás, kiszámítható, aránylag rövid ideig tart. Abban egyet értek a levélíróval, hogy amennyiben a harangszó zavaró, akkor máshová kell költözni. Sajnos a fent leírt egyéb zavaró körülmények elől nincs költözési lehetőség, mert a zene a fél várost felverte a régi időkben. A varjak pedig négyzetével szaporodnak, a város vezetőinek közömbössége miatt, egy, két év múlva már tízezres varjú kolóniával kell számolni, és ehhez jönnek még a galambok tömegei és újabban az elszaporodó baglyok is.

A galambok reggel fél ötkor kezdik a koncertet, utána a varjak csatlakoznak, mire az egész napi zaj elül, akkor a baglyok kezdik megbeszélni a napi eseményeket, amely hajnalig eltart. A levél íróját és a város illetékeseit szívesen látnám, egy ilyen pihentető, 24 órás vendégségre. Utána, kérném a véleményeiket és a hathatós intézkedést, mert ha állatkertben szeretnék élni, akkor én is a Mecsek oldalba költöztem volna, és onnan szemlélném együttérzőn, a mások gondjait.

