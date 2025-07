Most ez komoly?! Már a harangszó is zavaró egyeseknek?

A vélemény megfogalmazója talán Kertvárosból költözött be, mert ott hangos volt az éjszakai zene? Vagy talán azért költözött be Kertvárosból, mert hangosak voltak a varjak és a galambok? Szeretném nagyon megtudni azt is, hogy a kritika megfogalmazójának mond-e valamit az a megállapítás, hogy a harangok Rómába mennek? Amennyiben tanult, vagy olvasott erről, miért állítja azt, hogy minden nap zúg a harang reggel feleslegesen? Amennyiben az illető tiszteletben tartja az általa „hagyományként” megjelölt egyházi harangozási okokat, akkor ne taposson bele a keresztény hívők lelkivilágába!

