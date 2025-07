Kiakadtak a vásárlók: áll a bál, mert egyre több a parkolókban a kéregető

Vannak olyan üzletek Pécsett, amelyek parkolói zsúfolásig teltek szinte reggeltől estig. Jellemzően ott, ahol a közelben kevés parkolóhellyel rendelkező egészségügyi intézmény, vagy valamilyen hivatal található, vagy esetleg amelynek környékén fizetni kell a közterületen való parkolásért.

Szemtanúja voltam a közelmúltban, hogy a multi parkolójából a „lopóautó" fogta, és elvitte az egyik járművet, mert szabálytalanul parkolt, nem kijelölt helyen, hanem a sor mellett – mert máshol nem volt már hely. Nem akadályozta ugyan a forgalmat, de mégis megszegte a szabályt. Ugyanígy sokszor látom azt is, hogy a burkolatra felfestett csíkokra állnak, ami szintén szabálytalan. És ezzel a boltba betérő, illetve onnan távozó vásárlókat sodorják veszélybe.

A parkolókban a kéregetőkre is figyelhetnének jobban a hatóságok

Mindemellett azt gondolom, hogy nem csak a szabálytalanul parkoló autókra, hanem a kéregetőkre is fordíthatnának nagyobb figyelmet a hatóságok – hétvégén például közvetlenül az egyik multi bejáratánál álltak hárman is, illuminált állapotban, és megállítottak mindenkit, pénzt kérve. Megjegyzem, az üzlet biztonsági őre is intézkedhetne talán ilyen esetben! Azt is felháborítónak tartom, amikor erejük teljében lévő fiatalemberek ücsörögnek a bolt bejárata mellett, s táblán hirdetik, hogy élelemre kellene nekik a pénz. Nekem tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mire költené a pénzt, amit adnék neki. De nem adok, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy inkább munkát kellene keresniük, a kéregetéssel töltött idő helyett. És ezt szép szóval javasolni is szoktam nekik, minden alkalommal.

