Életveszélyes fa árnyékában élnek a pécsi lakók – furcsa választ adott a Biokom

A kertvárosi társasház előtt állt egy fa, ami évekkel ezelőtt még szép árnyékot adott nyáron, és feldobta a környezet hangulatát. Mára viszont teljesen kiszáradt. Nincsenek rajta levelek, az ágai törékenyek, és néhány lakó szerint már kifejezetten veszélyes, főleg szeles időben. A fa mellett található egy nagyobb bokor is, amely az utóbbi időben nem túl kellemes szerepet kapott: sokszor látjuk, hogy az éjszakai szórakozásból hazatérők, vagy éppen hajléktalan emberek ott végzik el a dolgukat. A szagok ennek megfelelően orrfacsaróak, és a nyári meleg csak tovább ront a helyzeten.

A társasház előtt szeretnék kivágatni a fát (illusztráció).

Fotó: Török János

Természetesen változást szeretnénk, a közös képviselőt kértük, hogy intézkedjen. Kérje a fa és a bokor eltávolítását a Biokomtól, legalább azt, ami nyilvánvalóan kiszáradt és veszélyes. Ő próbálkozott is, de az illetékesek tájékoztatása szerint a kivágás csak kétféleképpen történhet meg: vagy kifizetjük a hozzávetőleg 30 ezer forintos díjat, vagy a társasház vállalja, hogy két, általuk jóváhagyott fát elültet. Bevallom, ezt nehezen tudjuk hova tenni. Érthető lenne az elvárás, ha egy teljesen egészséges, élő fáról lenne szó, de ez már régen nem az. Száraz, beteg és inkább jelent veszélyt, mint hasznot. A bokor pedig közegészségügyi problémává vált. A gond csupán az, hogy a társasházban túlnyomórészt idős, kisnyugdíjas emberek élnek, akiknek egy ilyen tétel már túl nagy anyagi teher.

Titkos akció a kertvárosi társasháznál

Felmerült bennem a gondolat, hogy megoldjuk mi magunk. Ismerősömmel már szóba került, hogy egy este, csendben kivághatnánk a fát, megszabadítva magunkat ettől az örökös nyűgtől. De nincs hozzá megfelelő felszerelésünk, és persze nem is vagyunk szakemberek, ráadásul tudjuk, hogy ez szabálytalan lenne, még ha jó szándék is vezérelne minket. Főleg most, hogy az illetékesek már tudomást szereztek a dologról.

Tehát patthelyzetbe kerültünk. Van egy veszélyes fa, egy kellemetlen bokor, egy jó szándékú közös képviselő, egy szigorú szabályozás. A fa meg csak áll tovább és várjuk, mikor lesz belőle tényleges baj. Szívesen fogadnánk megoldási javaslatokat más lakóközösségektől.