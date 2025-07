Törlőkendő és keksz is be volt készítve az utasoknak a vonaton, de ezt is lopkodják

Balatonlelléről Budapestre utaztam a reggeli vonattal július 18-án. Pontosan jött a szerelvény, a helyemen kellemes meglepetés ért. Tisztasági kendő volt az ülésem mellett. Az hittem, valaki ott felejtette, de láttam, hogy a többi ülés mellett is ott van a kendő. A mosdóban rend, tisztaság, papír, törlőkendő, szappan fogadott. A vonaton is mindenhol a rend és a tisztaság volt a jellemző. Egy személy folyamatosan járt a vagonokban és ha kellett, takarított. Mindig így kellene lennie, köszönöm a MÁV-nak ezt a kellemes utat. Visszafelé utazva az ismerősöktől azt hallottam, hogy ők Siófokra utaztak Balatonlelléről, és ott még kekszek is ki voltak téve a törlőkendők mellett.

Az örömükbe azonban egy kis üröm is vegyült, mert voltak olyan élelmes utasok, akik a kirakott dolgokat összeszedték.

Javasolnám, hogy inkább a kalauz adja oda a jegyvizsgálat alkalmával ezeket a dolgokat, így minden utas meg is kapná.

