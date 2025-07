Pécsiek ezrei kaphatnak jogtalan felszólítást, akár 70-80 ezres számlákat akarnak behajtani

Sokan értetlenül állnak a helyzet előtt, főleg hogy a Tettye Forrásház nem jogutód, így nem is érthető, ki jogosult a követelésre. Az önkormányzat nem tehetne valamit ebben az ügyben? A jegyző vagy a jogi osztály utánajárhatna, hiszen sok pécsi érintett. Az emberek többsége nem jogász, de sokan úgy tudják, hogy öt év után a tartozás elévül. Akkor mégis miért küldenek most is felszólítást?

Van, aki bizonyította, hogy nincs tartozása, mégis újra és újra kap levelet – akár elhunyt hozzátartozója nevére is. Tegyük fel, valakinek tényleg van egy 40 ezer forintos tartozása – fogadjon ügyvédet, aki óránként 50 ezer forintot kér? Ez teljesen aránytalan. Meddig mehet még ez így? Hány évig lehet még levelekkel zaklatni a pécsieket?

