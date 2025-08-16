A boltokat felváltják a csomagautomaták?

Egyre szaporodnak a csomagautomaták. Az utóbbi hónapokban sorra nőnek ki a földből. Szinte minden talpalatnyi helyen. Egészen furcsa megoldásokat is lehet látni – van, ahol például a járda és az azt övező füves terület határára telepítették az embermagasságot is meghaladó méretű szerkezetet. Szerintem határt kellene szabni valahol a folyamatnak. Korábban jellemzően csak a belvárosban voltak megtalálhatók ezek a csomagátvevő pontok. Aztán más városrészekben is felbukkantak, a falvakban is elérhetőkké váltak, ma meg ott tartunk, hogy egymástól pár száz méternyi távolságra telepítik sorra az újabbakat. Tényleg ekkora lenne az igény? És mi lesz a hagyományos üzletekkel, ha mindenki online vásárol? Azokba is boxokat telepítenek majd? Ahogy erre láthatunk is amúgy példát, a Ferencesek utcájában.

