Postabontás

1 órája

A gólyatáborok miatt nem tudnak aludni a pécsiek, a környéken lakók kiakadtak

Wald Kata
A gólyatáborok miatt nem tudnak aludni a pécsiek, a környéken lakók kiakadtak

Forrás: PTE BTK

A PTE gólyatáboraiban megalázó, kényszerítő, méltóságot sértő feladatoknak nincs helye, olvasom.

A Boszorkány úti kollégium évek óta az egyik helyszíne az egyetem gólyatáborainak. Ami azt jelenti, hogy a környéken lakók augusztus utolsó napjaiban jobban teszik, ha elköltöznek otthonról. Mert az esti, éjszakai bulik zaja miatt képtelenség nyugodtan pihenni. Sokan laknak a környéken, idősek, gyerekek is - az itt élők nem kíváncsiak arra, hogyan szórakoznak az egyetemisták. Érthetetlen, hogy ezeket a gólyatáborokat miért nem olyan helyszínen tarják, ami távolabb esik a város lakott területeitől. Vagy ha mindenképp a lakótelepek környezetében kell tartani, akkor legalább legyenek tekintettel a környék lakóira. És ne kelljen dübörgő zenét hallgatni hajnalig.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

