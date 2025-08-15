augusztus 15., péntek

A helyesírás a postát nem érdekli?!

Wald Kata
A helyesírás a postát nem érdekli?!

Nagykanizsa nincs messze Pécstől. A családi ünnepünkre szánt kedves jókívánságot augusztus 8-án adták fel a nagykanizsai 1. sz. postahivatalban. Az ötödik napon kézbesítették pécsi belvárosi otthonunkba. Egy nappal a jeles ünnep után. Ez a késés megbocsátható. Így is örömmel fogadtuk a kedves sorokat. 

Mint – immár ettől az évtől vasdiplomás – öreg magyartanárnak azonban bosszankodásra is okot adott a levél. Ugyanis a szállítási díj lerovását igazoló, a borítékra ragasztott bélyeget a magyar helyesírás akadémiai szabályaitól eltérően beállított keltezési bélyegzővel ( 2025 08 08 ) pecsételték le. Helyesen így kell írni: 2025. 08. 08. ! 

Sebaj, ennél nagyobb baj ne forduljon elő! Sem a Magyar Postánál, sem másutt. De a bennem lakozó kis ördög mégiscsak megkérdezi: vajon hány évi használatra készítteti a nagy múltú cég az efféle pecséteket? 

V. J.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

