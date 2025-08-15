A klímából a gyalogosok fejére csöpög a víz – olvasónk kiakadt

A mostani kánikula is megmutatja, hogy klímaberendezés nélkül elviselhetetlenek a nyári napok. Ennek megfelelően egyre többen telepítenek légkondit a lakásukba.

Először csak egyet, aztán egyre többet, hogy minden helyiségen elviselhető legyen a hőmérséklet. Régebben a falvakban a parasztházak vastag falai megfelelő védelmet nyújtottak a hőség ellen – ma már az elhúzódó forró nyári időszak miatt egyre több vályogházba is klíma kerül. Érdemes lenne arra is gondolni, hogy a klímaberendezések kültéri egységeinek folyamatos működése mennyire terheli meg a környezetet, de ezzel nem nagyon foglalkozik senki. Ráadásul az se mindegy, hogy ezeket az eszközöket a homlokzatokra hogyan telepítik. A kültéri egységekből a víz a gyalogosok fejére csöpög sok helyen például a pécsi belvárosban. Ez sincs így rendjén.

