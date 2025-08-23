A különórákért fizet a szülő a tanárnak, de számlát nem kap?!

Kezdődik lassan az iskola - sokan szeretnének külön foglalkozásokra járni, nyelvet tanulni, sportolni, stb. A jelentkezések sok helyen már megkezdődtek. Unokáim mindketten szeretnének nyelvet tanulni, különóra keretében. Szerencsére erre van is lehetőség az adott intézményben. Van azonban egy kis bökkenő. Számlát a tanár nem tud adni. Az iskolában megkérdeztük, az intézmény nem tud számlát adni, mert a tanárok ezeket az órákat magánban vállalják. Ez természetes, de ha a szülő vállalkozó, akkor el tudná a költséget számolni. A számlaadás elől viszont a pedagógusok - legalábbis akiket mi kérdeztünk - teljesen elzárkóznak. Úgy tudom, a vonatkozó jogszabály szerint csak vállalkozóként lehet magánórákat adni tanórán kívül. Megengedhető, hogy "feketén" tanítson a tanár? Ez így hivatalos, vagy engedélyezett?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.