Postabontás

1 órája

A pontos gázszámla kiállítása túl nagy falat a szolgáltatónak?

Wald Kata
A pontos gázszámla kiállítása túl nagy falat a szolgáltatónak?

A számlázási rendszerbe hiba csúszott, aminek a fogyasztó látja a kárát

Forrás: MW

AZ MVM meghirdette minden gázfogyasztónak az éves elszámoláshoz a diktálás lehetőségét. Ezt az első számú vezető is a sajtóban közölte, hogy pontos legyen az elszámolás. Diktáltam augusztus  elsején és kb. 6 óra múlva már küldtek egy számlát, sima diktálásról. Ezt először "viccesnek" találtam - de nem. Majd többször próbálkoztam, hogy elszámoló számlát kapjak. Eddig nem ez nem sikerült. Esetemben januárban és februárban a fogyasztás egy részét a legmagasabb áron számlázták. Hosszas levelezés után közölték, hogy az augusztusban lesz lehetőség diktálásra, és akkor majd egyenesbe hozzák az esetleges túlfizetést. Ha egyszer sikerült 6 órán belül számlát készíteni, és küldeni, akkor az elmúlt 8 napban miért nem küldtek elszámoló számlát? A cégnek túl nagy falat a korrekt számlázás, az ügyfélszolgálaton számlázási problémát nem lehet elintézni. Ha nem sikerül elszámoló számlát kapnom, akkor megint egy évet kell várnom a következő diktálásra? 

Név és cím a szerkesztőségben

