Postabontás

A tévéműsorok élvezhetetlenek a rengeteg reklám miatt

A közelmúltban a tévéműsorokkal kapcsolatban olvashattunk olvasói panaszt a bama.hu-n. Az egyik kifogás az volt, hogy a műsorok nézhetetlenek, a rengeteg reklám miatt.

Wald Kata
Fotó: Yuganov Konstantin

Hosszú percekre megszakítják a filmeket, élvezhetetlenné téve a televíziózást. Ráadásul a filmeket folyamatosan ismétlik, minden csatornán ugyanaz látható. Ezért tényleg nem nagyon érdemes díjat fizetni. Az olvasói levéllel egyetértve, ami a tévécsatornákon gyakran előforduló állapotokat írja le, fűznék néhány kiegészítő gondolatot. Ahogy a korhatár megjelölése egy kör alakban kötelezően megjelenik a csatornákon, úgy kötelezővé kellene tenni az induló reklámblokk várható időhosszát is egy négyzetben, hogy arra az időre egy másik élvezhető csatornára legyen lehetőség átkapcsolni.

