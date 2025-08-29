3 órája
A tévéműsorok élvezhetetlenek a rengeteg reklám miatt
A közelmúltban a tévéműsorokkal kapcsolatban olvashattunk olvasói panaszt a bama.hu-n. Az egyik kifogás az volt, hogy a műsorok nézhetetlenek, a rengeteg reklám miatt.
Fotó: Yuganov Konstantin
Hosszú percekre megszakítják a filmeket, élvezhetetlenné téve a televíziózást. Ráadásul a filmeket folyamatosan ismétlik, minden csatornán ugyanaz látható. Ezért tényleg nem nagyon érdemes díjat fizetni. Az olvasói levéllel egyetértve, ami a tévécsatornákon gyakran előforduló állapotokat írja le, fűznék néhány kiegészítő gondolatot. Ahogy a korhatár megjelölése egy kör alakban kötelezően megjelenik a csatornákon, úgy kötelezővé kellene tenni az induló reklámblokk várható időhosszát is egy négyzetben, hogy arra az időre egy másik élvezhető csatornára legyen lehetőség átkapcsolni.
