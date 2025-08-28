augusztus 28., csütörtök

Postabontás

A tóparti sétányon rollernek nincs helye!

Wald Kata
A tóparti sétányon rollernek nincs helye!

Vasárnap Orfűre kirándultam. A tó körül, a gyalogosoknak épült sétányon rémülten tapasztaltam, hogy tömegesen megjelentek a rolleresek. Felnőttek és a csemeték is. Nagyon sokan voltak, akik ezekkel a kétkerekű járművekkel közlekedtek. Békésen sétálni ilyen körülmények között teljességgel lehetetlen. 

Hát, kicsit kedvemet is szegte ez a fajta séta. Mert nem tudni, mikor rohan nekem az egyik, és séta közben már arra is figyelni kell, nehogy mögöttem repkedjenek. Úgy gondolom, hogy már túl sok jogot kaptak a rolleresek és a kerékpárosok is. Azért én egy gyalogos sétányon biztos, hogy megtiltanám a bicikli és a különféle rollerek használatát. Nem csak azért, mert zavaró a jelenlétük, hanem azért, mert kifejezetten balesetveszélyes. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

