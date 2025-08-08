Tört az üveg is – autókat rongáltak meg a fűnyíró munkások

Kárt okoztak az autómban fűnyírás közben a Biokom munkatársai - mindez május 19-én a Bocskai utcában történt. A városüzemeltetés emberei füvet nyírtak, amelynek során a gépkocsi ablaka kitört, az oldala tele lett a lenyírt fű nyesedékével, mert még ponyvát sem húztak ki. A pécsi gyárvárosi rendőrőrsről is kijöttek a bejelentésemre és rögzítették képekkel is az eseményt. Elmondásuk szerint még több bejelentés is érkezett hozzájuk azon a napon.

Elektronikusan benyújtottam a kárigényemet és másnap személyesen is bementem az ügyfélszolgálatra, ahol a hiányzó dokumentumot is leadtam. A kárigény bejelentőt, amit lenyomtatva is bevittem lebélyegezték, hogy átvették. Az első héten, sorozatban keresett a Biokom biztosítója és újabb dokumentumokat kért, majd a javítás számláját kifogásolta. Néhány nap után már semmi sem történt. Utóbb kiderült, hogy a Biokom alvállalkozásba adta ki a fűnyírást, igy nem az ő biztosítójuk fogja megtéríteni a káromat. Erre egy hónapot kellett várnom, de értesítést most sem kaptam. Az alvállalkozó felhívott, hogy nem így kellett volna intézni. (Nekem ezt honnan kellett volna tudnom?) Persze ígéretet kaptam, hogy másnap kijön és megnézi. (No, már mit? A gépkocsi ablakát megcsináltattam, némi üvegcserepet még találhat a fűben.) Ismét eltelt egy hónap és nem történt semmi. A Biokom ügyintézőjéhez fordultam, aki megint csak az alvállalkozóra hivatkozott és a kárigényemet egy bizonyos úrnak címezte. Az alvállalkozótól ismét felhívott egy férfi, hogy beteg volt, de másnap a főnökével fog beszélni. Elmondása szerint a munkanaplójuk bejegyzése szerint május 19-én nem is vágtak itt füvet, hanem három nap múlva. Amit beküldtem fényképet, az pedig a gépkocsiban okozott kárt mutatja és nem azt, hogy ott fűnyírás történt. Megáll az eszem! De kért még egy hét türelmet. Mondanom sem kell, hogy elmúlt a hét és a mai napig nem kaptam meg a kártérítésemet, de még tájékoztatást sem!

Kérdem én, mi közöm ahhoz, hogy a Biokom kinek adta ki a munkát és miért nekem kell az alvállalkozóval megküzdenem? Milyen ügyintézés ez? Arra számítanak, hogy majd megunja a kedves ügyfél és nem kell megtéríteni a kárt? Ami egyébként nekem fél havi nyugdíjam, és ezt már két hónapja hitelezem egy ekkora cégnek!