Döbbenetes! Így bántak el egy idős nővel a betegszállítók

Nyugdíj mellett is dolgozom (más területen) és szabadság alatt, idős édesanyámmal készültünk Harkányba, két hétre beutalt az orvos. Reggel fél 7-kor csöngetett a betegszállító. A sofőr odavetette, hogy „hogyhogy nem vagyunk még útra készen?”. Néztem rá értetlenül: az indulást 7-re-fél 8-ra írták ki. Szó szót követett és egyszerűen ott hagytak bennünket, nem vártak meg. Kérdem én, megteheti ezt egy betegszállító? Vajon ki vállalja érte a felelősséget? Nem lehetne úgy beosztani a munkát, hogy a betegek is számíthassanak az előre jelzett időpontra? Majd ezután már délelőtt 9 óra múlt, és mi még mindig arra vártunk, hogy valaki levigyen minket Harkányba. Tiszteljenek már meg bennünket ennyivel!

A betegszállítók munkáját kritizálta olvasónk (illusztráció)

Fotó: MW

Az édesanyám 89 éves, én pedig 65. Egy egészségi állapotában gyenge idős ember számára minden ilyen bizonytalanság, várakozás komoly megterhelés. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy az egyik sofőr egyszerűen letegezett. Ugyan milyen jogon? Nem barátok vagyunk, hanem beteg és ellátó. Az ő feladata, hogy elvigye a beteget A-ból B-be, méghozzá tisztelettel és emberséggel.

A betegszállítók körbe utaztatják a beteg embereket a vármegyében

Sajnos ez nem egyedi eset. Tizenöt éve járunk Harkányba kezelésekre, és számtalanszor tapasztaltuk, hogy a betegszállítás inkább kényszerű körutaztatás. Anyámat vitték már előbb Vasasra, majd Pogányba, a reptér felé, csak hogy végül visszakanyarodjanak hozzánk. Egy idős, beteg embernek órákig zötykölődni a fél vármegyében: ez embertelenség.

Megértem, hogy kevés a dolgozó, megértem, hogy nincsenek megfelelően megfizetve. De ez nem ok arra, hogy így bánjanak a betegekkel. Aki vállalja ezt a munkát, annak tudnia kell, hogy felelőssége van: embereket szállít, akik rászorulnak a segítségére. Nem fordítva. Ő van a betegért, nem a beteg őérte.

Én, aki hosszú éveket az egészségügyben töltöttem, tisztában vagyok a nehézségekkel, de azt is tudom, hogy a rendszer akkor működik, ha a dolgozói emberek maradnak. Jó lenne, ha a betegszállítók munkáját jobban megszerveznék, és főleg, ha az emberség nem veszne ki belőle.